В Перми будут судить обвиняемого в серийных изнасилованиях из Удмуртии

19:01 | 7.02.2019

Закончено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Удмуртии. Мужчину обвиняют в серии преступлений против половой свободы, в том числе пяти изнасилованиях и изнасиловании несовершеннолетней, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



Следствие установило, что с 2011 года по август 2018 года по ночам в общественных местах Индустриального и Дзержинского районов Перми мужчина насиловал незнакомых женщин и девушек. Долгое время преступления оставались нераскрытыми, но работа не прекращалась. 2 сентября 2018 года подозреваемый был задержан и заключен под стражу.



Уголовное дело направлено в суд.