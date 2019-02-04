Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Пермь: новости дня


 

19:01 | 7.02.2019

В Перми будут судить обвиняемого в серийных изнасилованиях из Удмуртии

Закончено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Удмуртии. Мужчину обвиняют в серии преступлений против половой свободы, в том числе пяти изнасилованиях и изнасиловании несовершеннолетней, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Следствие установило, что с 2011 года по август 2018 года по ночам в общественных местах Индустриального и Дзержинского районов Перми мужчина насиловал незнакомых женщин и девушек. Долгое время преступления оставались нераскрытыми, но работа не прекращалась. 2 сентября 2018 года подозреваемый был задержан и заключен под стражу.

Уголовное дело направлено в суд.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:29 | 7.02.2019
Воспитанник прикамского детского дома-интерната написал свой первый бизнес-план

19:23 | 7.02.2019
Инвестиции в развитие Свердловской железной дороги увеличат до 26,8 миллиардов рублей

19:15 | 7.02.2019
Здание для Пермской службы спасения будет реконструировано

19:01 | 7.02.2019
В Перми будут судить обвиняемого в серийных изнасилованиях из Удмуртии

18:59 | 7.02.2019
Прокуратура через суд требует от мэрии Кургана остановить сброс загрязненных сточных вод в старицу Битевка

18:54 | 7.02.2019
В Свердловской области мальчик после катания с горки впал в кому

18:19 | 7.02.2019
Уральца, пострадавшего при пожаре в Серове, доставили в Екатеринбург на вертолёте

18:05 | 7.02.2019
Главный прокурор Пермского края отметил положительные изменения по ряду социально значимых вопросов

18:00 | 7.02.2019
В Ревде «Лыжню России» перенесли на 16 февраля из-за ОРВИ

17:44 | 7.02.2019
Куйвашев и Цуканов посетили Нижний Тагил

17:22 | 7.02.2019
Пермский УДС «Молот» стал удобнее для людей с ОВЗ

17:13 | 7.02.2019
Продлен карантин в образовательных учреждениях Перми

16:57 | 7.02.2019
В Екатеринбурге диагноз «корь» подтвердился у 17 человек

16:51 | 7.02.2019
Администрация Кургана продолжит борьбу с самовольными постройками

16:31 | 7.02.2019
В Горноуральском ГО незаконно продали муниципальные сети централизованного водоснабжения и водоотведения

16:27 | 7.02.2019
После запроса челябинского депутата был разработан план по тушению подземных пожаров

16:26 | 7.02.2019
Звезды спорта передали опыт школьникам Челябинской области

16:17 | 7.02.2019
В Перми задержан иностранец, ранивший ножом двух женщин

16:01 | 7.02.2019
Партпроект «Старшее поколение»: обучение предпенсионеров должно вестись с учетом потребности рынка труда

15:58 | 7.02.2019
В Артемовском скорая, которая везла роженицу, попала в ДТП

15:34 | 7.02.2019
Утром на улице Вижайской сгорел автомобиль Opel Astra

15:17 | 7.02.2019
В Екатеринбурге участники «Лыжни России» смогут бесплатно добраться до площадок

14:44 | 7.02.2019
Главное управление МВД России по Пермскому краю приглашает граждан на службу

14:42 | 7.02.2019
В Свердловской области опоры освещения приспособили под нужды мобильной связи

14:41 | 7.02.2019
На Урале разыскивается без вести пропавший молодой человек. Последний раз его видели 20 января

14:40 | 7.02.2019
Курганский гидрометцентр: морозы задержатся в регионе еще на один день

14:33 | 7.02.2019
Челябинск дополнительно обеспечат питьевой водой

14:21 | 7.02.2019
Более 100 тысяч жителей Пермского края стали участниками новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс»

14:10 | 7.02.2019
Для удобства участников «Лыжни России» в Перми изменится движение транспорта

13:48 | 7.02.2019
Вокруг «Екатеринбург Арены» проложат лыжную трассу

13:43 | 7.02.2019
В Кургане таксист затолкнул в багажник не заплатившего пассажира, вывез на пустырь и избил

13:22 | 7.02.2019
В Перми назвали лучших перевозчиков за прошлый год

13:19 | 7.02.2019
На 14-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень ликвидируют опасный разворот

13:03 | 7.02.2019
В мэрии анонсировали обсуждение концепции ЦПКиО им. Маяковского

12:54 | 7.02.2019
Правительство РФ утвердило состав организационного комитета по подготовке и проведению 300-летия Перми

12:45 | 7.02.2019
В Перми исследуют грунт у дома по Революции, 3/1





Мы в соцсетях





Архив
«    Февраль      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 


 