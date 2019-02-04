Пермь: новости дня
18:05 | 7.02.2019
Главный прокурор Пермского края отметил положительные изменения по ряду социально значимых вопросов
По словам прокурора Пермского края Андрея Юшманова, практически по всем приоритетным направлениям деятельности прокуроры показали высокие результаты. «За 2018 год прокурорами выявлено более 55 тысяч правонарушений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено порядка 14,4 тысячи человек. Главным вектором в нашей работе осталось решение проблем жителей: проведен личный прием более 30 тысяч человек, найдены решения по 70 тысячам обращений граждан», — озвучил некоторые итоги прокурор Пермского края.
В своем докладе Андрей Юшманов отметил, что по итогам прошлого года в регионе наблюдаются положительные изменения по ряду социально значимых вопросов, в том числе, связанных с долевым строительством, здравоохранением, расселением и ликвидацией аварийного жилья, снижением задолженности за предоставленные коммунальные услуги.
«Особое внимание в 2018 году уделялось ключевым для населения вопросам в сфере здравоохранения. Вопросов здесь немало, мы видим серьезные позитивные подвижки в закрытии потребности Пермского края в ФАПах, передвижных медицинских пунктах. Проблемы еще остаются, но мы понимаем, что далеко не все можно решить деньгами», — подчеркнул Андрей Юшманов.
Также прокуроры уделяли внимание качеству предоставления коммунальных услуг, вопросам управления жилым фондом, начисления и взимания платы с населения. В 2018 году удалось снизить задолженность за коммунальные ресурсы почти на 600 млн рублей.
Глава региона Максим Решетников подчеркнул важность совместной работы краевых властей с прокуратурой в решении социальных вопросов.
По словам главы региона, один из важнейших для жителей Прикамья вопрос – завершение строительства жилых домов и «долгостроев». Как отметил Максим Решетников, вопрос «обманутых» дольщиков начал решаться в Прикамье благодаря поддержке прокуратуры. Кроме того, губернатор подчеркнул, что в связи с новым законодательством сейчас важно понять, строительство каких домов будет необходимо завершать по новой системе (через эскроу-счета). Сейчас в регионе ведется строительство 233 объектов. Из них только 40 могут быть достроены по прежнему порядку, так как их строительная готовность более 30%. «Этот вопросы нам предстоит вместе с вами решать в ручном режиме, чтобы жители региона могли быть уверены в сроках сдачи новых домов», — отметил губернатор.
Кроме того, в 2018 году существенные изменения произошли в реализации программы по ликвидации аварийного жилья. «В прошлом году за счет своих средств мы расселили более 1600 человек. Мы подошли к реализации национального проекта с реальными программами. Пересмотрели систему: приняли свою адресную программу до 2020 года, мы будем расселять целые кварталы, а не отдельные дома, в 2 раза увеличили финансирование расселения из краевого бюджета — по 1 млрд на 2019-2020 годы. Плюс в рамках реализации нацпроекта федерация выделяет почти 9 млрд рублей. Нам предстоит нарастить и объемы строек, и поработать над качеством. Рассчитываем, что ситуация улучшится — сейчас все пойдет через экспертизы Госстройнадзора. И, конечно, здесь не обойтись без вашего участия — на всех этапах стройки жилья», — обозначил перспективы совместной работы глава Прикамья.
© «Вечерние Ведомости»
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