Главный прокурор Пермского края отметил положительные изменения по ряду социально значимых вопросов

18:05 | 7.02.2019

7 февраля состоялось расширенное заседание коллегии прокуратуры Пермского края. Участие в подведении итогов совместной работы в 2018 году принял губернатор Прикамья Максим Решетников, представители силовых и надзорных ведомств.



По словам прокурора Пермского края Андрея Юшманова, практически по всем приоритетным направлениям деятельности прокуроры показали высокие результаты. «За 2018 год прокурорами выявлено более 55 тысяч правонарушений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено порядка 14,4 тысячи человек. Главным вектором в нашей работе осталось решение проблем жителей: проведен личный прием более 30 тысяч человек, найдены решения по 70 тысячам обращений граждан», — озвучил некоторые итоги прокурор Пермского края.



В своем докладе Андрей Юшманов отметил, что по итогам прошлого года в регионе наблюдаются положительные изменения по ряду социально значимых вопросов, в том числе, связанных с долевым строительством, здравоохранением, расселением и ликвидацией аварийного жилья, снижением задолженности за предоставленные коммунальные услуги.



«Особое внимание в 2018 году уделялось ключевым для населения вопросам в сфере здравоохранения. Вопросов здесь немало, мы видим серьезные позитивные подвижки в закрытии потребности Пермского края в ФАПах, передвижных медицинских пунктах. Проблемы еще остаются, но мы понимаем, что далеко не все можно решить деньгами», — подчеркнул Андрей Юшманов.



Также прокуроры уделяли внимание качеству предоставления коммунальных услуг, вопросам управления жилым фондом, начисления и взимания платы с населения. В 2018 году удалось снизить задолженность за коммунальные ресурсы почти на 600 млн рублей.



Глава региона Максим Решетников подчеркнул важность совместной работы краевых властей с прокуратурой в решении социальных вопросов.



По словам главы региона, один из важнейших для жителей Прикамья вопрос – завершение строительства жилых домов и «долгостроев». Как отметил Максим Решетников, вопрос «обманутых» дольщиков начал решаться в Прикамье благодаря поддержке прокуратуры. Кроме того, губернатор подчеркнул, что в связи с новым законодательством сейчас важно понять, строительство каких домов будет необходимо завершать по новой системе (через эскроу-счета). Сейчас в регионе ведется строительство 233 объектов. Из них только 40 могут быть достроены по прежнему порядку, так как их строительная готовность более 30%. «Этот вопросы нам предстоит вместе с вами решать в ручном режиме, чтобы жители региона могли быть уверены в сроках сдачи новых домов», — отметил губернатор.



Кроме того, в 2018 году существенные изменения произошли в реализации программы по ликвидации аварийного жилья. «В прошлом году за счет своих средств мы расселили более 1600 человек. Мы подошли к реализации национального проекта с реальными программами. Пересмотрели систему: приняли свою адресную программу до 2020 года, мы будем расселять целые кварталы, а не отдельные дома, в 2 раза увеличили финансирование расселения из краевого бюджета — по 1 млрд на 2019-2020 годы. Плюс в рамках реализации нацпроекта федерация выделяет почти 9 млрд рублей. Нам предстоит нарастить и объемы строек, и поработать над качеством. Рассчитываем, что ситуация улучшится — сейчас все пойдет через экспертизы Госстройнадзора. И, конечно, здесь не обойтись без вашего участия — на всех этапах стройки жилья», — обозначил перспективы совместной работы глава Прикамья.