Пермский УДС «Молот» стал удобнее для людей с ОВЗ

17:22 | 7.02.2019

На входе в универсальный дворец спорта «Молот» в Перми установлен новый современный пандус. Конструкция универсальная и быстровозводимая, при необходимости она может быть использована на других спортивных объектах.



Также специально для людей с ограниченными возможностями здоровья во дворце спорта отремонтировали туалетную комнату.



Модернизация «Молота» включала также установку нового светодиодного освещения на арене и игровых информационных табло, замену зрительских трибун, установку новая хоккейной коробки, ремонт гостевой и судейских раздевалок, санузлов, комнаты допинг-контроля.