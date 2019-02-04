Продлен карантин в образовательных учреждениях Перми

17:13 | 7.02.2019

В соответствии с предписанием главного санитарного врача по Пермскому краю в школах, лицеях, гимназиях, учреждениях дополнительного образования карантин продлевается до 13 февраля включительно. В регионе сохраняется высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.



При этом учебная деятельность школьников во время карантина организована с применением дистанционных технологий, поясняют в департаменте образования.



В связи с продлением карантина день открытых дверей в школах Перми перенесен с 9 февраля на 16 февраля. Заявления от родителей о приеме в первый класс школы принимают в обычном режиме.