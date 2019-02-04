В Перми задержан иностранец, ранивший ножом двух женщин

16:17 | 7.02.2019

В Перми возбуждено уголовное дело в отношении уроженца Молдовы 1967 года рождения. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью двух женщин.



Тяжкое преступление было совершено ночью в квартире на ул. Крисанова. В ходе совместного распития возникла ссора, и уроженец Молдовы избил и ударил ножом двух знакомых женщин 1944 и 1975 годов рождения. С тяжелыми травмами и колото-резаными ранениями женщины были госпитализированы в больницу.



Мужчину задержали и отправили в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается.