Партпроект «Старшее поколение»: обучение предпенсионеров должно вестись с учетом потребности рынка труда

16:01 | 7.02.2019

В рамках реализации национального проекта «Демография» (проект «Старшее поколение») в 2019 году Пермский край получит из федерального бюджета 64,4 млн рублей на профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста, софинансирование из регионального бюджета составит 3,4 млн рублей. На выделенные средства планируется обучить более 920 человек.



Как отметил региональный координатор проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» в Пермском крае Александр Бойченко, подготовка и переподготовка кадров должна вестись с учетом потребности рынка труда. Этот вопрос обсуждался на последнем заседании регионального общественного совета партпроекта, и достигнуты договоренности, что реализация программы будет вестись именно в этом ключе.



«Федеральное правительство поддержало Пермский край, и в разы увеличено число граждан старших возрастов, которые смогут повысить свою квалификацию или получить новую профессию. Если раньше цифра составляла не более 200 человек, то теперь будет порядка одной тысячи человек ежегодно в период с 2019 по 2024 гг.», - говорит Александр Бойченко.



По словам директора Центра занятости населения Пермского края, члена регионального общественного совета партпроекта «Старшее поколение» Марины Снычевой, в Прикамье обучение предпенсионеров пойдет по двум направлениям.



«Первое – граждане предпенсионного возраста обращаются в службу занятости и по направлению проходят обучение. Конечно, здесь главное не чего захотел бы сам человек, а то, что востребовано на рынке труда. Наша задача не просто обучить специалиста, а повысить его компетенции, знания и умения, чтобы он смог продолжить трудовую деятельность и был конкурентоспособным. Второе – сам работодатель, который заинтересован в повышении квалификации своих сотрудников, заявляется в службу занятости и получает субсидии на возмещение затрат по обучению людей предпенсионного возраста. И здесь работодатель сам определяет ту образовательную организацию, то направление обучения, по которому он считает необходимым переобучить сотрудников», - сказала Марина Снычева.



В Пермском крае во всех городских и районных Центрах занятости (szn.permkrai.ru/about/directory) работают консультационные центры для граждан предпенсионного возраста, где можно получить информацию по вакансиям и обучающим курсам. Посетителей принимают с 9.00 до 17.00, за исключением выходных. Самостоятельно со всей информацией можно ознакомиться и на федеральном портале «Работа в России» trudvsem.ru.



Напомним, в Прикамье реализуется федеральный проект «Старшее поколение» партии «Единая Россия», региональным координатором которого является депутат Законодательного собрания Александр Бойченко. Основные задачи проекта – содействие повышению качества жизни и благополучия пожилых людей, создание условий для их активного долголетия.



В 2018 году в России по поручению президента РФ В.В. Путина утвержден нацпроект «Демография», в который отдельным направлением включен проект «Старшее поколение». Основное внимание уделяется вопросам занятости и профессионального обучения граждан предпенсионного и пенсионного возраста. К 2024 году в России профобучение и переобучение пройдут не менее 450 тыс. человек. Ежегодно на эти цели предусмотрено по 5 млрд рублей, 95% средств – из федерального, а 5% - из региональных бюджетов. Финансовые средства направляются на организацию учебного процесса, формирование индивидуальных рекомендаций лицам предпенсионного возраста в соответствии с их профессиональными компетенциями, проведение чемпионатов профмастерства по стандартам Ворлдскиллс для людей старше 50 лет «Навыки мудрых».