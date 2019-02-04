Главное управление МВД России по Пермскому краю приглашает граждан на службу

14:44 | 7.02.2019

По вопросу трудоустройства обращаться в ближайший отдел внутренних дел или по тел. 8 (342) 246-84-15 или 246-81-70.



ГУ МВД России по Пермскому краю приглашает на службу граждан в возрасте до 35 лет, способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке, уровню образования и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел.

Преимущества прохождения службы:

• Стабильная и достойная заработанная плата

• Полное медицинское обеспечение

• Отпуск от 40 дней и более

• Компенсация проезда к месту отдыха и обратно

• Получение первого высшего образования в вузе системы МВД (предоставление дополнительных отпусков для сдачи учебных сессий)

• Бесплатные ведомственные санатории в Крыму и Краснодарском крае

• Возможность карьерного роста

• Выход на пенсию через 20 лет службы (служба в ВС РФ входит в выслугу лет)

• Льготные условия при постановке в очередь детей сотрудников для предоставления мест в организациях детского дошкольного образования

• Компенсация за найм жилого помещения, предоставление служебного жилья

• Возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения (строительства) собственного жилья

По вопросу трудоустройства обращаться в ближайший отдел внутренних дел или по тел. 8 (342) 246-84-15 или 246-81-70.