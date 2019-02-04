Более 100 тысяч жителей Пермского края стали участниками новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс»

14:21 | 7.02.2019

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги традиционной акции для клиентов «В Новый год — без долгов!». В 2018 году ее участниками стали 113,8 тысячи жителей Прикамья. За время проведения акции – с ноября по декабрь – добросовестные потребители оплатили теплоресурсы на 331 млн рублей. Это на 25% выше аналогичного показателя 2017 года.



После завершения всех необходимых подсчетов и проверки списков плательщиков методом случайной выборки будут определены победители акции, которым достанутся призы – сертификаты на покупки в разных супермаркетах. Списки победителей энергокомпания разместит на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» perm.esplus.ru и в местных СМИ. Награждение победителей пройдет во второй половине марта.



Попасть в число участников акции «В Новый год без долгов!» могли жители Перми, Березников, Краснокамска и Чайковского, оплатившие до 31 декабря 2018 года услуги отопления и горячего водоснабжения за текущий месяц и не имеющие задолженности за предыдущие периоды. Еще одно обязательное условие – внесение аванса за декабрь.



Возможностью получить поощрение за выполнение своих обязательств по оплате теплоресурсов воспользовались клиенты ресурсоснабжающих организаций: Пермского филиала «Т Плюс» и ООО «ПСК» в Перми и Краснокамске, АО «Березниковская сетевая компания» в Березниках и ООО «Инвестспецпром» в Чайковском, оплачивающие услуги отопления и ГВС по квитанциям ОАО «КРЦ-Прикамье», ВЦ «Инкомус» и ПАО «Пермэнергосбыт».



Стимулирующие акции, проводимые АО «ЭнергосбыТ Плюс», — это одна из регулярных мер поддержки добросовестных клиентов.