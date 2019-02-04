Для удобства участников «Лыжни России» в Перми изменится движение транспорта

14:10 | 7.02.2019

9 февраля Пермский край, как и вся страна, выйдет на старт массовой гонки «Лыжня России-2019». Центральное мероприятие Прикамья пройдет в столице региона, на базе «Пермские медведи». Сюда съедутся около 6 тысяч участников.



Для удобства автомобилистов изменится движение транспорта – оно станет круговым.



Парковка будет рассчитана на 300 автомобилей, кроме того, машину можно будет оставить на обочине по ул. Лядовской. Однако организаторы предлагают пермякам отказаться от личного транспорта и добраться до СК «Пермские медведи» общественным. В день соревнований будет организована доставка участников к месту. С 8:30 до 15:30 бесплатные автобусы пойдут от остановки «Площадь Восстания» (ул. Соликамская – «Райский сад») до лыжной базы «Пермские медведи» и обратно.



Напомним, регистрация на «Лыжню России» продлится до 8 февраля включительно (sport.permkrai.ru).