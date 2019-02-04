Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Пермь: новости дня


 

13:22 | 7.02.2019

В Перми назвали лучших перевозчиков за прошлый год

МКУ «Гортранс» подвело итоги работы за 2018 год. Сейчас в рамках новой транспортной модели обсуждаются новые условия работы транспорта. По новым контрактам размер штрафа за нарушение маршрута или расписания планируется существенно увеличить.

Основными показателями должны будут стать соблюдение выполнения рейсов, регулярности рейсов, выполнения первых и последних рейсов по итогам месяца.

В 2018 году лучше всех соблюдали расписание автобусы маршрутов №17, №27, №11т, №55, №61, №10, №21, №44, №58 и №74. В среднем регулярность движения пермского общественного транспорта превышает 90%. В основу рейтинга положены отчетные данные навигационного контроля диспетчерской службы.

В четвертом квартале лучшими автобусными маршрутами в соблюдении расписания стали №78, №17, №11т, №63, №27, №55 и №61. Хуже всех соблюдали расписание перевозчики маршрутов №8т, №5т, №2т и №7т.

В среднем общественный транспорт Перми выполняет расписание маршрутов на 91,48%.

Полный рейтинг доступен здесь: gortransperm.ru/information/rate.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

15:17 | 7.02.2019
В Екатеринбурге участники «Лыжни России» смогут бесплатно добраться до площадок

14:44 | 7.02.2019
Главное управление МВД России по Пермскому краю приглашает граждан на службу

14:42 | 7.02.2019
В Свердловской области опоры освещения приспособили под нужды мобильной связи

14:41 | 7.02.2019
На Урале разыскивается без вести пропавший молодой человек. Последний раз его видели 20 января

14:40 | 7.02.2019
Курганский гидрометцентр: морозы задержатся в регионе еще на один день

14:33 | 7.02.2019
Челябинск дополнительно обеспечат питьевой водой

14:21 | 7.02.2019
Более 100 тысяч жителей Пермского края стали участниками новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс»

14:10 | 7.02.2019
Для удобства участников «Лыжни России» в Перми изменится движение транспорта

13:48 | 7.02.2019
Вокруг «Екатеринбург Арены» проложат лыжную трассу

13:43 | 7.02.2019
В Кургане таксист затолкнул в багажник не заплатившего пассажира, вывез на пустырь и избил

13:22 | 7.02.2019
В Перми назвали лучших перевозчиков за прошлый год

13:19 | 7.02.2019
На 14-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень ликвидируют опасный разворот

13:03 | 7.02.2019
В мэрии анонсировали обсуждение концепции ЦПКиО им. Маяковского

12:54 | 7.02.2019
Правительство РФ утвердило состав организационного комитета по подготовке и проведению 300-летия Перми

12:45 | 7.02.2019
В Перми исследуют грунт у дома по Революции, 3/1

12:38 | 7.02.2019
На свердловской трассе сотрудники ГИБДД спасли замерзающего водителя «ГАЗели»

12:14 | 7.02.2019
Уральского маньяка Фалькина обвиняют еще в трех нападениях

11:50 | 7.02.2019
«ВИЗ-правобережный»: Евгений Куйвашев создал группу по разработке «умного города»

11:37 | 7.02.2019
Работники Ирбитского молзавода обратились за помощью к силовикам. Они требуют найти заказчиков информатаки на предприятие

11:30 | 7.02.2019
11 свердловчан, состоящих на учете у психиатра, лишены водительских прав

11:25 | 7.02.2019
В Курганской области создадут третью территорию опережающего социально-экономического развития

11:14 | 7.02.2019
В Свердловской области без электричества в самые морозные дни зимы остались несколько населённых пунктов

11:08 | 7.02.2019
В Зауралье будут судить врача-наркомана, который работал в одной из районных больниц

11:06 | 7.02.2019
В Госдуме заявили о риске по срыву сроков строительства и ремонта дорог на Урале

10:59 | 7.02.2019
Антон Шипулин сообщил о рождении дочери

10:29 | 7.02.2019
В Свердловской области виновника ДТП с летальным исходом отправили в колонию

10:05 | 7.02.2019
В Свердловской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 20%

09:43 | 7.02.2019
На Урале трем российским ученым вручили Демидовскую премию

09:16 | 7.02.2019
В Екатеринбурге уволили директора цирка Анатолия Марчевского

00:23 | 7.02.2019
«Не вам решать!» Свердловский «жириновец» ответил депутату Елене «сытые дети» Дерягиной

06.02.2019

21:48 | 6.02.2019
В Екатеринбурге открыли первый фитнес-зал для паралимпийцев

21:19 | 6.02.2019
Уже в конце этого года Екатеринбург и Симферополь свяжет прямой поезд

20:59 | 6.02.2019
Екатеринбург решил не тратить бюджетные деньги и собирается отремонтировать гостиницу «Исеть» за счёт средств инвестора

20:33 | 6.02.2019
И у стен есть уши: заядлого курильщика поймали за сигаретой в самолёте Москва - Екатеринбург

19:06 | 6.02.2019
Пермские школьники создали гид по местам фильма «Географ глобус пропил»

18:58 | 6.02.2019
Бардымская школа войдет в пилотный проект «Электронной школы» в Прикамье





Мы в соцсетях





Архив
«    Февраль      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 


 