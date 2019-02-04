В Перми назвали лучших перевозчиков за прошлый год

13:22 | 7.02.2019

МКУ «Гортранс» подвело итоги работы за 2018 год. Сейчас в рамках новой транспортной модели обсуждаются новые условия работы транспорта. По новым контрактам размер штрафа за нарушение маршрута или расписания планируется существенно увеличить.



Основными показателями должны будут стать соблюдение выполнения рейсов, регулярности рейсов, выполнения первых и последних рейсов по итогам месяца.



В 2018 году лучше всех соблюдали расписание автобусы маршрутов №17, №27, №11т, №55, №61, №10, №21, №44, №58 и №74. В среднем регулярность движения пермского общественного транспорта превышает 90%. В основу рейтинга положены отчетные данные навигационного контроля диспетчерской службы.



В четвертом квартале лучшими автобусными маршрутами в соблюдении расписания стали №78, №17, №11т, №63, №27, №55 и №61. Хуже всех соблюдали расписание перевозчики маршрутов №8т, №5т, №2т и №7т.



В среднем общественный транспорт Перми выполняет расписание маршрутов на 91,48%.



Полный рейтинг доступен здесь: gortransperm.ru/information/rate.