В Перми исследуют грунт у дома по Революции, 3/1

12:45 | 7.02.2019

Специалисты демонтировали подвешенную плиту и утеплитель на обрушившихся плитах.



МКУ «Пермская городская служба спасения» и ООО «СК «Достойное жилье» провели работы по демонтажу плиты, находившейся в подвешенном состоянии над входом в технический этаж, демонтировали утеплитель на пяти обрушившихся плитах, расчистили кровлю от снега и наледи, сообщают в департаменте жилищно-коммунального хозяйства городской администрации. В квартире на 14 этаже установили стойки.



Для инструментального обследования конструктивных элементов дома приглашены специалисты кафедры «Строительное производство и геотехника» ПНИПУ. Бригада экспертов начала работу 29 января.



31 января на выездном рабочем совещании на прилегающем к дому участке департамент ЖКХ, ОАО «ВерхнекамТИСИз» и ресурсоснабжающие организации согласовали схему колонкового бурения скважин и статического зондирования для определения соответствия инженерно-геологических условий, фундаментов и оценки геотехнической ситуации. Эксперты приступили к работе.



В администрации Свердловского района отметили, что за компенсацией за аренду жилья обратились жильцы 51 квартиры. Информация для жителей дома размещена здесь: raion.gorodperm.ru/sverdlovskij/Informacija_dla_zhitelej/Obavlenija/Informacija_dla_zhitelej_doma_po_ul._Revolucii_3-1.



В квартиры за вещами жильцов пускают по вечерам, в сопровождении сотрудников охранного предприятия. По-прежнему работает горячая линия: 244-46-00.