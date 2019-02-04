Бардымская школа войдет в пилотный проект «Электронной школы» в Прикамье

18:58 | 6.02.2019

6 февраля в ходе поездки в Бардымский район губернатор побывал в средней школе №2.



Бардымская школа №2 является одной из крупнейших сельских школ Пермского края. На сегодняшний день здесь в 43 классах обучается 1060 учащихся. В школе работает 100 педагогов, из них 72 — учителя. 80% учителей имеют высшее образование, 28% — имеют высшую категорию.



Директор образовательного учреждения Тахир Абузов в свою очередь также поблагодарил краевые власти за финансирование ремонта и оснащения школы. За 2017-2018 годы только из краевого бюджета на ремонт школы было направлено почти 11,5 млн рублей. «Школа приведена в порядок по всем требованиям, сделана под ключ, проведен интернет, IP-телефония. В конце месяца будет поставка компьютерного оборудования, учителя будут заполнять электронные журналы, в каждом кабинете будет проектор, экран и доступ к интернету», — подчеркнула директор.



По словам главы региона, по уровню образования и школа, и гимназия в Барде на хорошем уровне. Также Максим Решетников поделился планами на запуск пилотного проекта «Электронная школа», в который войдет одно из образовательных учреждений Бардымского района. «Мы возьмем наработки по «Электронной школе», опробованные в других регионах, и начнем внедрять этот проект в 20 школах Пермского края, — заявил губернатор. — В Барде тоже сделаем такую точку, благо подключение к интернету сейчас есть, скорости хорошие».



Также в ходе поездки в Бардымский район губернатору Максиму Решетникову представили и новую открытую спортивную площадку площадью 26 на 56 метров при ФОК «Батыр», которая включает хоккейную коробку, асфальтированное покрытие, стойку волейбольную, баскетбольную, ворота для мини-футбола, ворота хоккейные, установлено дополнительное электроснабжение, видеонаблюдение, ограждение.



Глава региона отдельно подчеркнул, что все работы по благоустройству районов Пермского края будут продолжаться и дальше: «Большой объем средств в этом году направляется на благоустройство. Обязательно будем продолжать все начатые программы, в Барде уже многое делается, и, я так понимаю, не только в Барде, в других поселениях района».



Отметим, бюджет Пермского края на 2019-2021 годы предполагает порядка 104,7 млрд рублей на развитие образования и молодежную политику. В ближайшие три года планируется построить 21 школу на 10 000 мест в 16 территориях региона. В том числе, две на территории Бардымского района: на 220 мест в с. Тюндюк и на 60 мест в д. Брюзли.