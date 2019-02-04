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18:34 | 6.02.2019
Доступность терапевтов в Бардымском районе увеличилась в 14 раз
В больнице, которая в августе 2017 году вошла в программу «Новая поликлиника», губернатор осмотрел регистратуру, стойку администратора, кабинет медицинской профилактики и кабинет неотложной медицинской помощи, а также пообщался с врачами и пациентами. Особое внимание глава региона обратил на доступность участковых врачей для населения: время ожидания на прием к врачам-терапевтам сократилось с 14 до 1 дня. Также глава Прикамья отметил положительную динамику в работе с предварительной записью пациентов. Теперь более 60% пациентов Бардымского района принимаются по предварительной записи, доля пациентов, записанных через интернет, увеличилась с 2% до 8%.
«Конечно, останавливаться на этом тоже нельзя, — сказал Максим Решетников. — Как только мы решили вопрос с недостатком участковых врачей, сразу обнажилась проблема с узкими специалистами. Может, в Барде она не так остро стоит, как в некоторых других территориях, но тем не менее, я даже сейчас посмотрел: например, по врачам-кардиологам нет записи на ближайшие 10 дней, та же ситуация еще по ряду специалистов. К сожалению, этот вопрос быстрого решения не имеет, потому что у нас по ряду направлений просто физически нет врачей. Тем не менее, всеми этими проблемами мы активно занимаемся».
Кроме того, Максим Решетников отдельно отметил, что Барда — один из районов, где выполнен план по диспансеризации пациентов. Минздрав РФ в 2018 году поставил перед поликлиниками задачу обследовать не менее 63% взрослых, которым пришло время пройти осмотр.
По словам врача профилактического кабинета Диляры Тюмисовой, диспансеризация в их поликлинике стала доступнее и для работающего населения. «Теперь профосмотр можно пройти и в субботу, все необходимые для этого кабинеты в этот день тоже работают. Также у нас ведется большая выездная работа врачей общей практики по деревням, сельским поселениям. Если у населения нет возможности приехать к нам, ежеквартально вместе с участковыми-терапевтами и узкими специалистами, если есть в этом необходимость, составляется график выездов», — отметила Диляра Тюмисова.
Отметим, из краевого бюджета на ремонт Бардымской ЦРБ в 2019 году выделено 8,52 млн рублей. Для сравнения, в 2018 году на ремонт и содержание поликлиники было выделено 5,32 млн рублей.
По сравнению с 2016 годом финансирование здравоохранения в Прикамье увеличилось в 1,5 раза из всех источников.
© «Вечерние Ведомости»
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