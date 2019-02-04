Пермяк стал рекордсменом России по бегу на 1 милю

18:02 | 6.02.2019

В московском манеже ЦСКА прошел традиционный турнир по легкой атлетике «Русская зима».



Второй год подряд в мужском беге на одну милю устанавливается новый рекорд России. В 2018 году победителем и рекордсменом страны с результатом 3:56.06 стал петербуржец Валентин Смирнов, в нынешнем – победа и рекорд с результатом 3:45.77 достались пермяку Владимиру Никитину. Этот результат принес ему вторую строчку мирового рейтинга и первую — в европейском.



Пермяк Константин Холмогоров занял второе место на дистанции 800 м (1:47.54), первым стал Данил Переметов — 1:47.28.