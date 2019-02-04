В Перми отметят Новый год по лунному календарю

17:49 | 6.02.2019

12 февраля в 14:00 пермская гимназия №2 проведет ежегодную этнокультурную акцию «Восток встречает Новый год». В этом году акцент будет сделан на встрече года Свиньи.



Это животное, по древним преданиям, завершает 12-летний зодиакальный цикл. Наступление года Свиньи принято связывать с подведением итогов и принятием новых долгосрочных планов.



В этом году исполняется пять лет Классу Конфуция в гимназии №2. Акция «Восток встречает Новый год» будет посвящена юбилею и основным итогам работы за пять лет.



- Нам очень важно провести мероприятие на высоком уровне, - подчеркнула директор гимназии №2 Людмила Суханова, - ведь по итогам международного конкурса штаб-квартиры институтов и Классов Конфуция года наш Класс Конфуция был признан лучшим в мире из 1200 участников.