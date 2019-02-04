У жителя Прикамья изъяли банку пороха

17:41 | 6.02.2019

На станции в Кизеле сотрудники патрульно-постовой службы линейного пункта полиции задержали на перроне нарушителя за курение в неустановленном месте, сообщает Пермский ЛО МВД на транспорте. Курильщика доставили в служебную комнату полиции.



В ходе личного досмотра у задержанного обнаружили и изъяли металлическую банку с сыпучим веществом, похожим на порох. Мужчина объяснил, что банку с порохом он нашел летом в лесу, когда был на охоте. Находку хранил, собираясь продать содержимое банки охотникам в Александровске. Транспортные полицейские установили, что мужчина 1973 года рождения живет в Кизеле и нигде не работает. Экспертиза показала, что в банке находился порох весом 210,8 грамма.



Возбуждено уголовное дело.