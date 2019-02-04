Пермь: новости дня
14:20 | 6.02.2019
Более 5 тысяч сотрудников предприятий Прикамья повысили квалификацию и прошли профпереподготовку
Ранее глава региона Максим Решетников отмечал, что «производительность труда – один из важнейших национальных проектов с амбициозной целью: вовлечь в экономику 10 тысяч средних и крупных предприятий по всей стране, увеличить производительность труда на 5%. В крае до 2024 года планируем вовлечь в проект 90 предприятий и порядка 65 тысяч сотрудников промышленных предприятий».
Региональная программа на 2018 год включала 3 направления: «Экспортный марафон», «Экспертная поддержка предприятий» и «Поддержка занятости». В общей сложности в программе приняло участие 30 предприятий, из них 23 – среднего и крупного бизнеса и 7 – предприятий малого бизнеса.
В общей сложности за 2018 год более 5 тысяч сотрудников предприятий прошли переподготовку и повысили квалификацию. Расходы на обучение сотрудников в размере 90 млн рублей взяли на себя предприятия-участники программы.
Мероприятия по направлению «Экспортный марафон» позволили увеличить экспортный потенциал региона. Пять промышленных предприятий Пермского края (ОАО «Суксунский оптико-механический завод», АО «Пермский мукомольный завод», ПАО «Краснокамский завод металлических сеток», ПАО «Лысьвенский завод эмалированной посуды», ООО «Уралбумага») определили страны для экспорта продукции. Наиболее перспективными направлениями экспорта стали Турция, Италия, Великобритания, Германия, США, Китай. Кроме того, часть предприятий провели переговоры с потенциальными клиентами и уже ведут подготовку по заключению экспортных контрактов.
Для привлечения новых организаций в программу, в рамках направления «Экспертная поддержка предприятий», был сформирован Региональный центр компетенций Пермского края и утверждены правила получения льготного займа Фонда развития промышленности. Представители Регионального и Федерального центра компетенций провели 29 выездных комплексных экспресс-аудитов на предприятиях с участием представителей программы. По итогу было выдано более 200 профильных решений и рекомендаций предприятиям-участникам для совершенствования производственных процессов.
Напомним, с 2019 года федеральная программа реализуется в рамках национального проекта. В связи с этим в Прикамье уже разработан и утвержден региональный проект «Производительность труда и поддержка занятости» на 2019-2024 годы. В настоящее время он проходит согласование в Федеральном проектном офисе.
© «Вечерние Ведомости»
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