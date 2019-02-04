Жителей Перми приглашают поделиться идеями улучшения города

12:43 | 6.02.2019

Чтобы изменить свой город к лучшему, пермякам потребуется собрать команду из 2-5 человек и отправить заявку на участие в программе Агентства стратегических инициатив «100 городских лидеров». Каждый год в рамках этой программы воплощаются в жизнь 20 самых интересных и полезных инициатив из 20 городов страны.



Заявки на участие в отборе принимаются через платформу 100gorodov.ru до 10 февраля. Нужно представить свой проект по изменению города к лучшему и команду проекта, записать мотивационное видео.