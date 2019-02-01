Пермь: новости дня
19:10 | 5.02.2019
Пермяков приглашают на лекцию о раке
Так, заместитель главного врача Пермского краевого онкологического диспансера Антон Жигулев объяснит, что такое рак и почему он возникает, какие виды онкологических заболеваний распространены в Прикамье и какие им сопутствуют симптомы, расскажет, как самому снизить риск возникновения рака.
Главный врач городской клинической поликлиники Перми Ирина Плащевская посвятит свое выступление бесплатным возможностям ранней диагностики онкологических заболеваний в поликлиниках региона, доступных гражданам в рамках системы ОМС.
С 18.30 до 19.00 здесь же можно будет пройти анкетирование, нацеленное на раннее выявление риска развития онкологических заболеваний, и получить полезные информационные материалы. Материалы и анкеты также можно будет найти с 4 по 8 февраля в специальных информационных уголках во всех медучреждениях Пермского края. Анкету можно скачать и заполнить самостоятельно по ссылке (cloud.mail.ru/public/J72n/kLd5dmw3q), а выявив с ее помощью тревожные симптомы – обратиться с анкетой к терапевту.
© «Вечерние Ведомости»
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