Пермь: новости дня
18:40 | 5.02.2019
МФЦ Пермского края будут извещать жителей о получении статуса «предпенсионера»
Как рассказали в пресс-службе краевого МФЦ, необходимость организации новой услуги была обусловлена вступившими в силу изменениями в законодательстве. С 2019 года россияне, которым осталось пять лет до выхода на пенсию, получают статус предпенсионера. Это дает право на социальные льготы и гарантии. Получить сведения об отнесении к этой категории населения можно в органах Пенсионного фонда России (ПФР), а теперь и во всех отделениях «Мои документы» Пермского края.
Обратиться за справкой можно в любой многофункциональный центр, независимо от места регистрации. При этом потребуется только паспорт и заявление о предоставлении сведений (заполняется в МФЦ). Срок оказания услуги — 4 рабочих дня.
«Для ускорения процесса обработки обращений мы планируем использовать систему межведомственного электронного взаимодействия с Пенсионным фондом. Таким образом, все жители региона, даже проживающие в отдаленных территориях, получат возможность быстро получить необходимые документы», — подчеркнул руководитель «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Леонид Громов.
Стоит отметить, что услуги Пенсионного фонда входят в число наиболее популярных тем обращений жителей Пермского края в многофункциональные центры. По итогам 2018 года региональный МФЦ оказал 212 445 услуг ПФР. В настоящее время региональные МФЦ предоставляют 13 услуг данного ведомства. Чаще всего жители обращаются за информацией о состоянии своих индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования – в прошлом году пермские МФЦ приняли 70,2 тысячи подобных запросов (+14% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года).
Ознакомиться с полным перечнем услуг, предоставляемых в отделениях МФЦ Пермского края, можно на mfc-perm.ru.
© «Вечерние Ведомости»
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