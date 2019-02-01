МФЦ Пермского края будут извещать жителей о получении статуса «предпенсионера»

18:40 | 5.02.2019

С 4 февраля специалисты многофункциональных центров Пермского края (МФЦ) начали информировать жителей региона о получении статуса «предпенсионера».



Как рассказали в пресс-службе краевого МФЦ, необходимость организации новой услуги была обусловлена вступившими в силу изменениями в законодательстве. С 2019 года россияне, которым осталось пять лет до выхода на пенсию, получают статус предпенсионера. Это дает право на социальные льготы и гарантии. Получить сведения об отнесении к этой категории населения можно в органах Пенсионного фонда России (ПФР), а теперь и во всех отделениях «Мои документы» Пермского края.



Обратиться за справкой можно в любой многофункциональный центр, независимо от места регистрации. При этом потребуется только паспорт и заявление о предоставлении сведений (заполняется в МФЦ). Срок оказания услуги — 4 рабочих дня.



«Для ускорения процесса обработки обращений мы планируем использовать систему межведомственного электронного взаимодействия с Пенсионным фондом. Таким образом, все жители региона, даже проживающие в отдаленных территориях, получат возможность быстро получить необходимые документы», — подчеркнул руководитель «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Леонид Громов.



Стоит отметить, что услуги Пенсионного фонда входят в число наиболее популярных тем обращений жителей Пермского края в многофункциональные центры. По итогам 2018 года региональный МФЦ оказал 212 445 услуг ПФР. В настоящее время региональные МФЦ предоставляют 13 услуг данного ведомства. Чаще всего жители обращаются за информацией о состоянии своих индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования – в прошлом году пермские МФЦ приняли 70,2 тысячи подобных запросов (+14% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года).



Ознакомиться с полным перечнем услуг, предоставляемых в отделениях МФЦ Пермского края, можно на mfc-perm.ru.