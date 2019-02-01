Актеры Александр Петров, Виктор Добронравов и Юрий Борисов вошли в состав жюри кинофестиваля «ЛАМПА»

18:25 | 5.02.2019

В состав жюри международного кинофестиваля «ЛАМПА», который ежегодно проводится в Перми, вошли известные российские актеры Александр Петров, Виктор Добронравов и Юрий Борисов. Коллег по фильму «Т-34» поучаствовать в кинофестивале пригласил пермский актер Антон Богданов, который с 2016 года входит в оргкомитет кинофестиваля.



Предполагается, что 25 октября все четверо танкистов из киноленты «Т-34» соберутся в Перми на церемонии награждения «ЛАМПЫ». Прием конкурсных работ к участию начнется уже 7 февраля. Заявки на участие принимаются до 1 августа 2019 года в электронном виде на официальном сайте кинофестиваля lampa.film.



Напомним, «ЛАМПА» — это уникальный кинематографический проект, направленный на продвижение реальных историй людей, пропагандирующих идеи добровольчества и благотворительности во всем мире.



Международный кинофестиваль «ЛАМПА» проводится в Перми с 2014 года. В фильмотеке кинофестиваля уже более 5000 работ из 120 стран мира. Авторы киноработ — профессионалы и любители кинематографа, общественные деятели, неравнодушные к социальным проблемам люди.