Сборные России и Финляндии по баскетболу поборются в Перми за право выхода на чемпионат мира

18:17 | 5.02.2019

24 февраля в пермском УДС «Молот» состоится решающий матч между сборными России и Финляндии по баскетболу. Команды встретятся в рамках финального, шестого квалификационного «окна», Финляндия и Россия – оставшиеся претенденты в группе K на последнюю вакантную путевку на чемпионат мира. Победа в Перми гарантирует нашей сборной выход на Кубок мира-2019, который пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. В нем примут участие 32 национальные команды.



Это не первая встреча россиян с финнами в рамках отбора на чемпионат. Ранее команды уже встречались 30 ноября 2018 года в городе Эспоо. Тогда наша команда одержала победу. Уступая по ходу игры тринадцать очков, сборная России смогла взять верх в овертайме (77:75).



Матч Россия – Финляндия в Перми стартует в 18.00 в УДС «Молот» (ул. Лебедева, 13), билеты можно приобрести на сайте kassy.ru (perm.kassy.ru/event/2-44782) или в городских кассах.



Пермь далеко не в первый раз принимает игры такого уровня. В феврале 2018 года мужская сборная России по баскетболу под руководством Сергея Базаревича в отборочном матче чемпионата мира переиграла команду Боснии и Герцеговины, женская сборная одержала победу над сборной Албании в рамках квалификационного этапа Евробаскета-2019. А 12 июня того же года наша национальная сборная по гандболу выиграла у чешской команды и вышла на чемпионат мира.



Отметим, матч в Перми проходит при поддержке фестиваля «Пермский период. Новое время». Фестиваль проходит в Пермском крае с 2017 года. Он объединяет значимые культурные и спортивные события в городском пространстве и на всей территории региона, выступает коммуникационной площадкой, содействует формированию комфортной среды и способствует развитию событийного туризма в регионе.