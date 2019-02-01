Пермь: новости дня
18:17 | 5.02.2019
Сборные России и Финляндии по баскетболу поборются в Перми за право выхода на чемпионат мира
Это не первая встреча россиян с финнами в рамках отбора на чемпионат. Ранее команды уже встречались 30 ноября 2018 года в городе Эспоо. Тогда наша команда одержала победу. Уступая по ходу игры тринадцать очков, сборная России смогла взять верх в овертайме (77:75).
Матч Россия – Финляндия в Перми стартует в 18.00 в УДС «Молот» (ул. Лебедева, 13), билеты можно приобрести на сайте kassy.ru (perm.kassy.ru/event/2-44782) или в городских кассах.
Пермь далеко не в первый раз принимает игры такого уровня. В феврале 2018 года мужская сборная России по баскетболу под руководством Сергея Базаревича в отборочном матче чемпионата мира переиграла команду Боснии и Герцеговины, женская сборная одержала победу над сборной Албании в рамках квалификационного этапа Евробаскета-2019. А 12 июня того же года наша национальная сборная по гандболу выиграла у чешской команды и вышла на чемпионат мира.
Отметим, матч в Перми проходит при поддержке фестиваля «Пермский период. Новое время». Фестиваль проходит в Пермском крае с 2017 года. Он объединяет значимые культурные и спортивные события в городском пространстве и на всей территории региона, выступает коммуникационной площадкой, содействует формированию комфортной среды и способствует развитию событийного туризма в регионе.
© «Вечерние Ведомости»
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