Пермяки завоевали 15 медалей всероссийских соревнований по подводному спорту

16:45 | 5.02.2019

В Томске состоялись всероссийские соревнования по подводному спорту «Снежные ласты» (плавание в ластах и спортивный дайвинг). Состязания проводились среди юниоров и юниорок 14-17 лет, юношей и девушек 12-13 лет. В составе сборной Прикамья в «Снежных ластах» приняли участие воспитанники спортивной школы водных видов спорта Перми.



Лучшей из пермских спортсменов стала Елизавета Румянцева. Она завоевала «серебро» на дистанции 400 м (плавание в ластах), медаль такого же достоинства на дистанции 300 м (комбинированное плавание) и «золото» в дисциплине «дайвинг-подъем груза».



Всего воспитанники пермской спортивной школы водных видов спорта привезли с всероссийских соревнований три золотых, пять серебряных и семь бронзовых медалей.