Несовершеннолетнего прикамца будут судить за кражу денег со счета бабушки

16:13 | 5.02.2019

В Добрянке закончено расследование уголовного дела в отношении 14-летнего жителя Полазны. Как рассказали в СУ СКР по Пермскому краю, подростка обвиняют в двух кражах с банковского счета.



Как установило следствие, 16 и 17 декабря несовершеннолетний внук дважды обманом заполучил сотовый телефон своей 59-летней бабушки. С мобильного он тайно отправил смс-оповещение с командой о переводе денег. В результате с банковского счета бабушки на банковский счет подростка перекочевало 7900 рублей.



Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.