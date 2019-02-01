Более 200 учителей Пермского края пройдут курсы повышения квалификации с помощью дистанционных технологий

15:55 | 5.02.2019

С февраля до середины ноября пермские учителя смогут повысить квалификацию по новым образовательным технологиям и практикам. В проекте примут участие 218 учителей математики, русского языка, английского языка, истории и обществознания из 84 общеобразовательных организаций Пермского края.



Подготовка учителей с помощью дистанционных технологий является частью деятельности Университетско-школьного кластера — инновационного образовательного проекта министерства образования и науки Пермского края и пермского филиала НИУ ВШЭ. В рамках работы кластера учителя получат круглосуточный авторизованный доступ к ресурсам проекта и индивидуальное сопровождение со стороны наставников, разработки которых они смогут применять в своей педагогической деятельности. Программа повышения квалификации в 2019 году звучит как «Управление качеством школьного образования: новые образовательные технологии и практики в деятельности учителя».



Как отмечает министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, такая связь между школой и университетом благотворно сказывается на качестве школьного образования. «Наши пермские университеты своим интеллектуальным, профессиональным и организационным спонсорством помогают учителям всего региона совершенствовать свою компетентность в контексте современных требований, – рассказывает министр. – Все это происходит в современной, эффективной, комфортной и интерактивной форме. Мы получаем позитивную обратную связь от учителей и отмечаем результаты данного взаимодействия в победах наших ребят на олимпиадах и достойных баллах по ЕГЭ».