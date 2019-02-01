Объем ипотечных кредитов, выданных в Прикамье, увеличился почти на 54%

15:04 | 5.02.2019

По информации Отделения по Пермскому краю Уральского главного управления Центрального банка РФ, за 11 месяцев 2018 года количество предоставленных ипотечных кредитов составило 28 891 шт. Это на 39,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года (20 739 шт.). При этом объем предоставленных ипотечных кредитов вырос на 53,6% и составил за 11 месяцев 2018 года 46,66 млрд рублей.



Как отмечают аналитики регионального минэкономразвития, одна из причин увеличения объемов ипотечного кредитования — это постепенное снижение ключевой ставки ЦБ и, как следствие, снижение средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам на 1,3%: если на 1 декабря 2017 года она составила 10,9%, то на 1 декабря 2018 года — 9,6%.



Объемы ипотечного кредитования растут и в целом по России. По данным исследования бюро кредитных историй «Эквифакс», в общей сложности в России за прошлый год было оформлено 576,5 тысячи ипотечных кредитов. Это стало новым историческим максимумом. По сравнению с 2017 годом рост выдачи кредитов составил 51%.



При этом эксперты бюро кредитных историй ожидают, что объемы выдачи ипотеки в России в ближайшие годы будут меньше, чем в последние год-два, так как снизится объем рефинансирования, который сильно увеличивал выдачи, но не приводил к росту портфеля.