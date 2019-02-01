В учреждения Прикамья вновь пришли сообщения о минировании

13:30 | 5.02.2019

Как сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края, 5 февраля ряд организаций и учреждений региона получили на электронную почту анонимные сообщения о минировании, аналогичные массовым рассылкам 29 и 31 января.



Ведутся проверочные мероприятия, жителей Прикамья просят сохранять спокойствие, следовать указаниям компетентных органов и администраций учреждений.