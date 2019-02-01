На пермских бесплатных катках можно выиграть слоты на международный марафон

13:24 | 5.02.2019

В столице Прикамья объявлен конкурс на лучшую фотографию в социальной сети, победители получат бесплатные слоты на участие в Пермском международном марафоне.



Для участия в конкурсе нужно сфотографироваться на одном из семи открытых муниципальных катков, выставить фото в Инстаграм с хештегом #пермскийпериод_ледовый сезон, указать геолокацию либо в комментарии написать название катка и получать лайки.



Победителя на каждом из семи катков определят по количеству лайков. В день закрытия сезона каждый победитель станет обладателем бесплатного слота на участие в третьем Пермском международном марафоне, который состоится осенью.



Напомним, по вторникам, пятницам и воскресеньям с 20:00 до 22:00 в Перми можно бесплатно покататься на городских открытых катках: «Юность» (ул. Революции, 27), «Прикамье» (ул. Ласьвинская, 1), «Гайва» (ул. Карбышева, 52), «Победа» (ул. Обвинская, 9), «Фаворит» (ул. Репина, 69), «Спутник» (ул. Мензелинская, 12), «Молния» (ул. Волховская, 26).