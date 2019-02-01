В Перми дисквалифицирован гендиректор управляющей компании

13:13 | 5.02.2019

Мировой судья Мотовилихинского судебного района признал генерального директора ООО «Лидерство» Евгения Генералова виновным в административном правонарушении и назначил наказание в виде дисквалификации сроком на один год, сообщает ИГЖН Пермского края.



Основанием стало повторное привлечение к ответственности за совершение однородного правонарушения: ранее руководитель управляющей организации уже привлекался к ответственности за ненадлежащее оказание услуг по договору управления многоквартирным домом.



ООО «Лидерство», которое раньше носило название ООО «Лидер», в лице генерального директора Евгения Генералова не соблюдало лицензионные требования, касающиеся установления размера платы за содержание и ремонт жилого помещения за июнь 2018 года в доме по ул. Лядовской, 109 в Перми. При проверке обнаружено, что в платежном документе за июнь прошлого года предъявлен дополнительный платеж за «ресурсосберегающие мероприятия по отоплению», который не установлен общим собранием собственников помещений и органом местного самоуправления.



Судебный акт еще не вступил в законную силу.