В Прикамье опечатаны семь рентгеновских аппаратов в одной больнице

12:23 | 5.02.2019

Деятельность рентгенодиагностического оборудования в одной из районных больниц Прикамья приостановлена из-за нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, рассказали в УФССП по Пермскому краю.



Постановление суда в отношении Нытвенской районной больницы поступило в отдел судебных приставов по Нытвенскому и Оханскому районам.



Проверка краевого Роспотребнадзора обнаружила в двух помещениях больницы несколько рентгенодиагностических аппаратов. Санитарно-эпидемиологического заключения на условия выполнения работ в области использования источников ионизирующего излучения не было. Такие нарушения несут общественную опасность и непосредственную угрозу здоровью врачей и пациентов. Поэтому суд признал медучреждение виновным в административном правонарушении и в качестве наказания приостановил эксплуатацию семи рентгенодиагностических аппаратов на 90 суток.



В суде представитель Роспотребнадзора отметил, что пациенты Нытвенского района не будут лишены необходимых медицинских исследований: в больнице есть и другое рентгеновское оборудование, используемое для диагностики.



Постановление суда уже исполнено. Судебные приставы будут проверять, не ведется ли незаконная эксплуатация оборудования.