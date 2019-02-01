Пермь: новости дня
18:23 | 4.02.2019
МЧС предупреждает прикамцев о похолодании
Жителей Прикамья просят ограничить пребывание на улице детей и пожилых, соблюдать правила безопасности при обогреве жилья, не перегружать электросети. Водителям рекомендуют отказаться от дальних поездок.
© «Вечерние Ведомости»
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