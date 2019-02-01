МЧС предупреждает прикамцев о похолодании

18:23 | 4.02.2019

4 февраля температура в Пермском крае может опуститься до -34°С, предупреждает краевое МЧС.



Жителей Прикамья просят ограничить пребывание на улице детей и пожилых, соблюдать правила безопасности при обогреве жилья, не перегружать электросети. Водителям рекомендуют отказаться от дальних поездок.