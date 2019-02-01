В Перми увеличат число площадок для подготовки к Тотальному диктанту

18:14 | 4.02.2019

На первое занятие курсов «Русский по четвергам», где пермяков бесплатно подготовят к Тотальному диктанту, пришло 265 человек. Организаторы не ожидали такого наплыва желающих. Помещение было рассчитано на меньшее число посетителей.



Теперь будет задействовано два зала и два преподавателя для занятий, рассказали организаторы курсов в библиотеке им. Горького: «Мы приложим все усилия, чтобы создать комфортные условия для каждого желающего изучать русский язык».



Напомним, курсы по подготовке к Тотальному диктанту будут проходить в библиотеке по четвергам до 11 апреля включительно с 19.00 до 20.30. Курсы бесплатные, предварительная регистрация не требуется.