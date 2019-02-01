Пермь: новости дня
17:56 | 4.02.2019
В Прикамье пристав пробрался к алиментщику под видом газовика
Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, в отделе судебных приставов по г. Краснокамску на исполнении находится производство о взыскании с должника алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Три года родитель не предпринимал никаких попыток оказать материальную помощь своему ребенку и накопил задолженность размером около 350 тысяч рублей. Алиментщик тщательно скрывался от судебных приставов, никогда не открывал двери.
Сотрудник ФССП выяснил, что по месту проживания должника будет проводиться плановая проверка газового оборудования. Судебный пристав обратился к газовикам с просьбой помочь выманить должника из укрытия. Так как речь шла о защите прав ребенка, газовики согласились и предоставили свою спецодежду. В день проверки сотрудник ФССП в куртке работника «Газпрома» позвонил в квартиру алиментщика. Тот знал о проверке газового оборудования и гостеприимно пригласил специалистов пройти на кухню. Пока настоящие газовики проверяли оборудование на кухне, судебный пристав предъявил неплательщику служебное удостоверение и проверил его имущественное положение. Был наложен арест на плазменный телевизор, а должника принудительно доставили в отдел судебных приставов и составили протокол об административном правонарушении. Суд, рассмотрев протокол, назначил алиментщику 80 часов обязательных работ.
© «Вечерние Ведомости»
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