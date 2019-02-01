«Горьковка» научит пермяков выращивать карликовые яблони

17:40 | 4.02.2019

6 февраля в 18:30 в библиотеке им. Горького состоится встреча клуба любителей азиатской культуры. Темой станет Китайский новый год.



Восточный Новый год широко отмечается в Китае, Сингапуре, Гонконге, Вьетнаме, Индонезии, Макао, на острове Тайвань и на Филиппинах. Он каждый раз выпадает на разные даты, так как определяется по лунному календарю: праздник приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния 21 декабря. В 2019 году Китайский новый год начнется 5 февраля.



На заседании клуба расскажут, как готовятся к восточному Новому году, как отмечают праздник, какие готовят блюда и подарки. Заседание состоится в зале совещаний (левое крыло, 2 этаж), 16+.



7 февраля в 17:00 соберется клуб «Каникулы садовода». Тема встречи - яблоневый сад интенсивного типа в нашей зоне.



Карликовые яблони сейчас все чаще встречаются на садовых участках. Причина тому – компактность и высокая урожайность. Молодые деревья быстро растут. С пермяками поделится своими знаниями Сергей Беклемышев, садовод-опытник, который более десяти лет выращивает карликовые яблони. Встреча пройдет в интерактивном зале (правое крыло, 4 этаж), 12+.