В Перми осужден за причинение тяжкого вреда сотрудник охранного предприятия

17:29 | 4.02.2019

В Ленинском районе вынесен приговор сотруднику группы быстрого реагирования охранного предприятия. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, 34-летнего мужчину признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.



В магазине при попытке хищения продуктов был остановлен мужчина. На вызов прибыл сотрудник ГБР охранного предприятия. Выяснив обстоятельства происшествия, он попросил нарушителя выйти на улицу. Около магазина тот начал оскорблять сотрудника охранного предприятия. Обвиняемый не сдержался и ударил мужчину локтем. Потерпевший упал на спину, ударился головой об асфальт и потерял сознание. Его госпитализировали.



Сотрудник ГБР полностью признал вину. Суд приговорил его к двумстам часам обязательных работ.