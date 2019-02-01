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Пермь: новости дня


 

15:50 | 4.02.2019

Пермская пара занимает второе место после короткой программы в Первенстве России по фигурному катанию

В столице Прикамья проходит Первенство России по фигурному катанию среди юниоров. Для Перми это самые статусные соревнования по фигурному катанию за много лет. Ранее столица Пермского края принимала Первенство России старшего возраста (в 1995 и 2007 годах).

В спортивных парах после короткой программы пермяки Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов уступают только победителям чемпионата мира среди юниоров и юниорского финала Гран-при в Ванкувере Анастасии Мишиной и Александру Галлямову из Санкт-Петербурга. На третьем — серебряные призеры юниорского чемпионата мира и финала в Ванкувере петербуржцы Полина Костюкович и Дмитрий Ялин. По итогам соревнований сегодняшнего дня будут определены победители среди пар в произвольной программе.

Тем временем в рамках Первенства уже определены победители в индивидуальных программах. Их лично поздравил и наградил губернатор Пермского края Максим Решетников.

«Сегодня подвели итоги Первенства России среди юниоров по одиночному фигурному катанию. Рад поздравить Александру Трусову, Алену Косторную, Анну Щербакову и Даниила Самсонова, Петра Гуменника, Романа Савосина с призовыми местами. Спасибо болельщикам: я такого количества мягких игрушек и конфет на льду никогда не видел», — написал по итогам второго дня соревнований в своём аккаунте в Instagram глава Прикамья.

Чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова выиграла первенство России. Призер юниорского чемпионата мира Алена Косторная стала серебряным призером, победительница взрослого чемпионата страны Анна Щербакова завоевала бронзу.

«В целом я довольна прокатом. Я выходила на лед с настроем выдать свой максимум. И я смогла выполнить программу и чисто, и красиво, и порадовать публику, и усовершенствоваться. Мне удалось без запинок откатать свою произвольную программу, очень старалась и у меня получилось», — делится впечатлениями призер Алена Косторная.

Первенство России среди юношей в Перми выиграл 13-летний Даниил Самсонов (Москва). Ученик группы Этери Тутберидзе практически чисто откатал произвольную программу. На 13 баллов он опередил серебряного призера чемпионата России Петра Гуменника (Санкт-Петербург) и на 20 баллов бронзового призера соревнований опытного Романа Савосина (Москва). Чемпион мира среди юниоров Алексей Ерохов (Москва) занял 4-е место.

Первенство является отборочным на Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров, который пройдет с 4 по 10 марта в Загребе (Хорватия).

© «Вечерние Ведомости»

 


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