Пермяков приглашают на ярмарку «Антикварный базар»

13:58 | 4.02.2019

Предметы антиквариата, старинного быта и советского времени, а также предметы коллекционирования всех направлений – нумизматики, фалеристики, филателии и прочих ждут пермяков и гостей города на ярмарке «Антикварный базар».

Для любителей антиквариата, винтажных изделий, коллекционеров, а также просто увлеченных людей посещение ярмарки станет незабываемым событием. Ведь антиквариат – это связь поколений, которая помогает помнить историю и культуру своей страны и своего народа. Здесь вы сможете не только полюбоваться на предметы разных эпох и направлений, но также пополнить свои коллекции.

Мероприятие пройдет в Ярмарочном доме, (г. Пермь, Центральный рынок, ул. Пушкина, 104), с 8 по 17 февраля. Вход свободный.

Приходите – будет интересно!