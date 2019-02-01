Стартовали продажи авиабилетов на прямые рейсы из Перми на юг

13:17 | 4.02.2019

Началась продажа билетов на прямые регулярные рейсы из столицы Прикамья в Анапу, Симферополь, Сочи и Минеральные Воды. В весенне-летнем расписании запланированы рейсы трех российских авиакомпаний: NordWind, RedWings и «Победа».



Так, лоукостер «Победа» будет летать в Сочи с апреля до октября по три раза в неделю. В Анапу авиакомпания предлагает прямые рейсы с июня до августа четыре раза в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.



Также с конца апреля «Победа» возобновит маршрут до Минеральных Вод. В Ставропольский край можно будет отправиться по средам и воскресеньям.



Прямой перелет в Симферополь запланировали RedWings и NordWind. Первая авиакомпания предлагает рейсы в Крым со 2 июня до 26 октября по четвергам и воскресеньям. А «Северный ветер» планирует летать в Симферополь также со 2 июня, но по вторникам и воскресеньям.



Билеты будут стоить от 3999 рублей в одну сторону в зависимости от направления. Купить их можно на сайтах авиакомпаний и в кассах пермского аэропорта.