Рекордное количество снега вывезено с улиц Перми за выходные

12:51 | 4.02.2019

С 1 по 3 февраля в столице Прикамья выпало около 34 см снега – 60% от месячной нормы февраля.



Массовый вывоз снега подрядчики вели в выходные после окончания снегопада. По информации управления внешнего благоустройства администрации Перми, на полигоны вывезено около 43,4 тысячи кубометров снега, с начала сезона – более 431,9 тысячи. В выходные работало около 380 единиц техники, включая наемную. Ручную уборку вели примерно 340 человек.



Сейчас подрядчики должны сосредоточиться на чистке дорог с меньшей интенсивностью движения, проездов и внутриквартальных дорог, дорог частного сектора.



На этой неделе состоится мониторинг состояния придомовых территорий. Сейчас проверки придомовых территорий районных администраций и департамента ЖКХ скоординированы с краевой ИГЖН.



По поводу некачественной уборки придомовых территорий горожанам рекомендуют звонить сначала в диспетчерскую управляющей компании или ТСЖ, а затем, если реакции не последовало, в районную администрацию. Замечания по уборке улично-дорожной сети необходимо направлять в отдел благоустройства администрации района и в МКУ «Благоустройство района».



О нарушениях в сфере благоустройства территории Дзержинского, Ленинского, Свердловского районов пермяки могут сообщить в городскую административно-техническую инспекцию по телефону 212-78-01.