Пермь: новости дня
12:35 | 4.02.2019
Двое пермяков вышли в финал конкурса «Лидеры России»
Полуфинал проходил 2 и 3 февраля в Нижнем Новгороде и Самаре. Предварительно были отобраны 40 жителей Прикамья. Приехав в Нижний Новгород, каждый проходил контрольное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа. По итогам к полуфинальным испытаниям были допущены 30 пермяков.
По результатам двух конкурсных дней из 348 участников приглашения в финал получили 34 конкурсанта из 12 регионов Приволжского федерального округа. Нижегородскую область представляют 7 участников, Республику Башкортостан - 6, Самарскую область - 6, Республику Татарстан - 4, Саратовскую область - 3, наш Пермский край - 2. По одному участнику из Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Оренбургской области, Пензенской области, Ульяновской области и Чувашской Республики.
Помимо успешного преодоления очного полуфинала, для выхода в финал участникам требуется реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Снежана Кирпилева и Павел Шевченко совместно представили проект интеллектуальных турниров для воспитанников детдомов и школ-интернатов Прикамья. Соцпроект пермяков уже в этом году станет главным отборочным турниром к интеллектуальному кубку ПФО «Ума палата». Региональные соревнования планируется провести 12 февраля, а площадкой может стать «Фестивальный дом» на пермской эспланаде.
Финал конкурса управленцев «Лидеры России» пройдет с 13 по 17 марта в Сочи. Отметим, что Снежана Кирпилева – единственная девушка, победившая в полуфинале ПФО.
Финалисты получат по 1 млн рублей на выбранную программу обучения в России, а победители конкурса - возможность работать с персональным наставником из числа лучших управленцев страны. Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров также входит в число наставников. О своем опыте он рассказал во время встречи с полуфиналистами.
«Почему такой колоссальный интерес к участию в конкурсе? Да потому что это знак качества, а не просто очередной диплом и очередная строчка в резюме. Это возможность выиграть образовательный грант, целый год личных карьерных консультаций и работу с наставниками проекта. Это я могу вам гарантировать как человек, который в прошлом году сам был наставником и получил удовольствие от работы с финалистами», — отметил Игорь Комаров.
Также полпред президента в ПФО подчеркнул, что за год интерес к конкурсу значительно вырос. В Приволжском федеральном округе заявки на участие подали 42 тысячи человек: это на 10 тысяч больше, чем в прошлом году. А по количеству полуфиналистов округ занимает второе место в России, уступая только ЦФО.
Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации, созданной по указу президента России Владимира Путина, которая объединяет 15 самостоятельных проектов.
© «Вечерние Ведомости»
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