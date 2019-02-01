Пермь: новости дня
12:22 | 4.02.2019
Начало недели в Перми будет морозным
Завтра днем будет около -23°С, ночью – -20°С и снегопад. В среду, 6 февраля, будет около -15°С, ночью – -22°С. В четверг ожидается снег и -14°С, в пятницу – около -11°С. В выходные, по предварительным прогнозам, еще немного потеплеет.
© «Вечерние Ведомости»
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