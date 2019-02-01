Начало недели в Перми будет морозным

12:22 | 4.02.2019

Сейчас в столице Прикамья -26 градусов, ясно. Сегодня, 4 февраля, днем в Перми столбик термометра не поднимется выше -24°С, будет ветрено; ночью будет до -32°С.



Завтра днем будет около -23°С, ночью – -20°С и снегопад. В среду, 6 февраля, будет около -15°С, ночью – -22°С. В четверг ожидается снег и -14°С, в пятницу – около -11°С. В выходные, по предварительным прогнозам, еще немного потеплеет.