«Уралкалий» оказал помощь детской поликлинике в Березниках

11:52 | 2.02.2019

Компания «Уралкалий» в рамках программы социальной поддержки городов присутствия передала детской поликлинике, входящей в состав Краевой больницы им. Вагнера в Березниках, мебель для сотрудников регистратуры, телевизионное оборудование для размещения информации о расписании приёма педиатров и узких специалистов, а также другой необходимой информации для родителей.

Также в фойе медучреждения будут установлены стойки для перекидных папок, на которых планируется разместить нормативные документы о предоставлении бесплатной медицинской помощи и льготного лекарственного обеспечения.

Благодаря «Уралкалию» в поликлинике также появятся детские игровые зоны с мольбертами для занятий художественным творчеством, которые позволят детям и их родителям ожидать приёма к врачу в более комфортных условиях.

Ирина Константинова, директор по персоналу ПАО «Уралкалий», отмечает:

- «Уралкалий» с большим вниманием относится к поддержке сферы здравоохранения в Березниках и Соликамске. Новое оборудование и детские уголки в краевой больнице имени Вагнера будут полезны как медперсоналу, так и маленьким пациентам и их родителям.

В 2018 году при финансовой поддержке «Уралкалия» было закуплено оборудование для отделения травматологии Краевой больницы им. Вагнера, отремонтирован участок дороги возле детского инфекционного отделения и поликлиники.

В 2017 году «Уралкалий» выделил 2,5 млн рублей на покупку уникального хирургического оборудования - электрохирургического и ультразвукового генератора GEN11. Это первый в мире генератор, объединяющий две технологии - ультразвук и электрохирургическую биполярную коагуляцию.

Также в 2017 году компания безвозмездно передала учреждениям здравоохранения Березников и Соликамска современные и функциональные аппараты УЗИ стоимостью 12,8 млн рублей. А в 2016 году компания выделяла средства на ремонт проездов на территории больничного городка по ул. Деменева в Березниках.