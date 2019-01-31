Пермь: новости дня
11:52 | 2.02.2019
«Уралкалий» оказал помощь детской поликлинике в Березниках
Также в фойе медучреждения будут установлены стойки для перекидных папок, на которых планируется разместить нормативные документы о предоставлении бесплатной медицинской помощи и льготного лекарственного обеспечения.
Благодаря «Уралкалию» в поликлинике также появятся детские игровые зоны с мольбертами для занятий художественным творчеством, которые позволят детям и их родителям ожидать приёма к врачу в более комфортных условиях.
Ирина Константинова, директор по персоналу ПАО «Уралкалий», отмечает:
- «Уралкалий» с большим вниманием относится к поддержке сферы здравоохранения в Березниках и Соликамске. Новое оборудование и детские уголки в краевой больнице имени Вагнера будут полезны как медперсоналу, так и маленьким пациентам и их родителям.
В 2018 году при финансовой поддержке «Уралкалия» было закуплено оборудование для отделения травматологии Краевой больницы им. Вагнера, отремонтирован участок дороги возле детского инфекционного отделения и поликлиники.
В 2017 году «Уралкалий» выделил 2,5 млн рублей на покупку уникального хирургического оборудования - электрохирургического и ультразвукового генератора GEN11. Это первый в мире генератор, объединяющий две технологии - ультразвук и электрохирургическую биполярную коагуляцию.
Также в 2017 году компания безвозмездно передала учреждениям здравоохранения Березников и Соликамска современные и функциональные аппараты УЗИ стоимостью 12,8 млн рублей. А в 2016 году компания выделяла средства на ремонт проездов на территории больничного городка по ул. Деменева в Березниках.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:26 | 2.02.2019
Готовь сани с лета, а цветы – с зимы: администрация Екатеринбурга объявила тендер на посадку цветов
16:35 | 2.02.2019
20 многоэтажек в Екатеринбурге остались без света
16:11 | 2.02.2019
В Академическом районе Екатеринбурга на карантин по гриппу закрыли детскую поликлинику, но родители уверены: всё дело в кори
15:33 | 2.02.2019
Фильм про скалолаза из Нижнего Тагила, который покорил Эльбрус вместе со своим котом, взял приз на международном фестивале
14:50 | 2.02.2019
Две женщины были спасены из загоревшегося под Екатеринбургом дома
13:52 | 2.02.2019
В Свердловской области родились споры о сгоревшем доме Бориса Ельцина. Одни предлагают разобрать пепелище на дрова, другие – за восстановление
13:51 | 2.02.2019
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 1 февраля 2019 года
13:06 | 2.02.2019
Литературно-музыкальный конкурс посвященный Павлу Бажову пройдёт в Свердловской области
12:14 | 2.02.2019
«Поддержки у полиции нигде не получили»: в Екатеринбурге двое детей нашли украденный велосипед раньше правоохранителей
11:52 | 2.02.2019
«Уралкалий» оказал помощь детской поликлинике в Березниках
22:52 | 1.02.2019
Екатеринбургский «Коляда-театр» покажет в Петербурге пьесу с Ждуном
22:22 | 1.02.2019
Прыгуна из Екатеринбурга заподозрили в употреблении допинга: спортсмена ждёт дисквалификация
21:49 | 1.02.2019
В Смоленске вынесли приговор активисту, который поджог памятник Борису Ельцину в Екатеринбурге
21:43 | 1.02.2019
«Уралкалий» выступил спонсором чемпионата по сноукайтингу «Строгановская миля - 2019»
20:49 | 1.02.2019
В Краснокамске состоялась интеллектуальная игра для участников 50+
19:26 | 1.02.2019
Свердловские силовики задержали пьяного охранника, «заминировавшего» ТЦ в Краснотурьинске
18:46 | 1.02.2019
Федерального инспектора ознакомили с планом ликвидации Коркинского угольного разреза
18:14 | 1.02.2019
В Курганской области еще один глава района ушел в отставку
17:46 | 1.02.2019
МЧС Зауралья просит жителей региона подготовиться к морозам и соблюдать правила безопасности
17:33 | 1.02.2019
В Свердловской области состоится творческий конкурс, посвященный 140-летию Павла Бажова
16:27 | 1.02.2019
Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности в связи с надвигающимися на Урал аномальными морозами
16:26 | 1.02.2019
На уборку снега в Прикамье выведено рекордное количество техники
16:16 | 1.02.2019
Депутат Законодательного собрания Свердловской области попросил УФАС признать тарифы на вывоз мусора в регионе незаконными
16:11 | 1.02.2019
Оперативники ФСБ закончили обыски в коттедже председателя думы Сысерти Карамышева. Он находится на свободе
15:26 | 1.02.2019
5,5 тысяч тонн снега вывезли дорожники с улиц Екатеринбурга
14:56 | 1.02.2019
На Тюменском тракте запустили движение после массового ДТП
14:24 | 1.02.2019
Пермь примет первенство России по фигурному катанию
14:04 | 1.02.2019
Таможенники и ФСБ задержали фуры с безакцизными сигаретами. Товар везли из Казахстана в Екатеринбург
13:31 | 1.02.2019
В Перми приостановлена работа фитнес-центра
13:26 | 1.02.2019
Частные музеи в Свердловской области освободят от налогов на имущество, однако есть одно условие