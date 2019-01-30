«Уралкалий» выступил спонсором чемпионата по сноукайтингу «Строгановская миля - 2019»

21:43 | 1.02.2019

31 января в акватории реки Камы в Усолье при поддержке «Уралкалия» начались масштабные соревнования по сноукайтингу «Строгановская миля - 2019».

До 3 февраля в Усолье будет проходить чемпионат России по сноукайтингу в дисциплине фристайл, этап Кубка России по сноукайтингу в дисциплине курс-рейс и Десятый открытый чемпионат Пермского края по сноукайтингу в дисциплинах курс-рейс и фристайл.

Cноукайтинг - зимний вид спорта, где для передвижения на лыжах или сноуборде используется специальный парус (кайт). В нынешнем чемпионате принимают участие около 80 спортсменов со всей России.

Жители и гости города Усолье могут принять участие в яркой фестивальной программе. Так, на территории музейно-исторического комплекса «Палаты Строгановых» открыты развлекательные интерактивные площадки, проходят мастер-классы и экскурсии.

Ирина Константинова, директор по персоналу ПАО «Уралкалий», отметила:

- «Уралкалий» в рамках социального развития городов присутствия традиционно поддерживает соревнования по сноукайтингу «Строгановская миля», которые являются одним из самых зрелищных мероприятий среди любителей зимних видов спорта.