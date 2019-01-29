На уборку снега в Прикамье выведено рекордное количество техники

16:26 | 1.02.2019

В ночь с 31 января на 1 февраля в Пермском крае прошел обильный снегопад. Для уборки было мобилизовано более 700 единиц снегоуборочной техники, в том числе наемная. Напомним, накануне на заседании правительства губернатор Прикамья Максим Решетников подчеркнул, что в случае нехватки техники городские и краевые службы должны прибегать к поддержке коллег. Это необходимо для обеспечения безопасного дорожного движения.



По информации министерства транспорта Пермского края, вся техника и персонал подрядных организаций и «Дорожной эксплуатационной службы» были подготовлены к выходу на линию. Ночью на региональные дороги для уборки снега вышло более 350 единиц техники. В настоящее время работы по очистке проезжей части дорог продолжаются.



Контроль за состоянием дорог осуществляется с помощью видеокамер, бесконтактных дорожных датчиков, а также специалистами краевого Управления автодорог, нарядами ГИБДД. Все замечания в режиме online передаются подрядчикам через круглосуточные диспетчерские центры.



На пермских дорогах техника также работает с ночи. Для уборки было мобилизовано порядка 380 единиц снегоуборочной техники. В прошедшую ночь с улиц города вывезено около 3 тысяч кубометров снега, всего с начала зимнего содержания вывезено более 388,5 тысячи кубометров снега. При сложившихся погодных условиях подрядчики сосредоточены на очистке улиц. Массовая вывозка собранного в валы снега будет производиться в выходные после окончания снегопада.



Снегопады на территории Перми связаны со смещением на Урал циклона, который формируется над центром Европейской территории России. В его циркуляцию попадает теплый и влажный воздух с Центральной Европы и Черного моря, поэтому осадки могут быть интенсивными, объясняют в ГИС-центре ПГНИУ.