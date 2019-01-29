Пермь примет первенство России по фигурному катанию

14:24 | 1.02.2019

В субботу, 2 февраля, на льду СК им. Сухарева начнется первенство России по фигурному катанию. Прикамье впервые за последние десятилетия принимает такие статусные соревнования по фигурному катанию.



Ледовый дворец был модернизирован к этим соревнованиям. Отремонтированы раздевалки, заменены зрительские трибуны. На арене появилось новое светодиодное оборудование, полностью отвечающее требованиям телетрансляций, которое к тому же позволит снизить затраты на освещение арены.



90 фигуристов разыграют награды в одиночном и парном катании и танцах на льду. Пермский край представляют три спортивные пары: Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот, Ульяна Орлова и Сергей Бахмат.



Соревнования начнутся 2 февраля в 14:00 с короткой программы юношей, затем состоится торжественное открытие первенства.