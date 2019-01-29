В Перми приостановлена работа фитнес-центра

13:31 | 1.02.2019

Пермские судебные приставы приостановили деятельность фитнес-центра в связи с угрозой жизни и здоровью посетителей, рассказали в УФССП по Пермскому краю.



Тренажерный зал «Metro-Fitness» занимает почти 500 кв. м в жилом доме по ул. Мира, 5а. Собственники помещений - индивидуальный предприниматель и ООО «Кама-Фитнесс». К ним обратился прокурор Индустриального района.



В ходе судебного процесса было установлено, что расположение фитнес-центра в нежилых помещениях здания нарушает законодательство. Так, проверка инспекции Госстройнадзора Пермского края выявила, что тренажерный зал нарушает пожарную безопасность, поскольку проектом эти помещения предусмотрены для офисов. Ширина маршей лестничных клеток не соответствует пожарным нормам, а у собственника помещений отсутствует разрешение департамента градостроительства и архитектуры городской администрации на ввод объекта в эксплуатацию.



В январе 2018 года из-за выявленных нарушений ООО «Кама-Фитнесс» по решению суда было привлечено к административной ответственности и обязано уплатить штраф. Спустя год должник так и не предпринял никаких мер для устранения нарушений. Поэтому суд вынес решение о приостановлении эксплуатации помещений тренажерного зала.



Судебные приставы немедленно отправились в фитнес-центр. Всем, кто был внутри, пришлось покинуть помещение, затем входные двери опечатали. Деятельность фитнес-центра будет приостановлена до устранения всех нарушений.