На пермской набережной заканчиваются показы инсталляции «Театр фестивальный»

13:14 | 1.02.2019

1, 2 и 3 февраля на набережной Камы состоятся финальные показы видеоинсталляции «Театр фестивальный». Показы следующей экспозиции под названием «Золотая маска» начнутся 8 февраля.



Экспозиция «Театр фестивальный» посвящена удивительным встречам актеров из разных городов России и мира на сценах пермских театров, и фестивалям, прославившим Пермь. Последние показы экспозиции можно будет увидеть 1, 2 и 3 февраля, начиная у лестницы от Соборной площади, в 19:00, 20:00 и 21:00.



Новая экспозиция – «Золотая маска» – стартует 8 февраля. Эту видеоинсталляцию можно будет увидеть до 17 февраля по пятницам, субботам и воскресеньям в 19:00, 20:00 и 21:00.