В Перми задержаны двое грабителей с секаторами

12:47 | 1.02.2019

Полиция задержала двух пермяков по подозрению в разбойном нападении. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, один из налетчиков уже был судим за имущественное преступление.



В Кировском районе Перми в дежурную часть поступило сообщение о разбойном нападении в доме по ул. Богдана Хмельницкого. По предварительной информации, злоумышленники воспользовались отсутствием входной двери в квартире и незаконно проникли в жилище. Угрожая хозяину и его гостье секатором, подозреваемые похитили их сотовые телефоны и скрылись.



Сотрудники ППС по горячим следам задержали налетчиков неподалеку от места преступления – в квартире одного из них. Похищенные телефоны и секатор изъяты.



Возбуждено уголовное дело, подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания.