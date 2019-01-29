Пермские энергетики «ЭнергосбыТ Плюс» провели первый в 2019 году рейд по взысканию долгов за тепло

12:33 | 1.02.2019

Сотрудники Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» совместно со специалистами регионального управления службы судебных приставов провели очередной рейд по должникам за тепло и горячую воду. В общей сложности энергетики посетили более 10 адресов неплательщиков из числа физических лиц, проживающих в краевой столице. По итогам мероприятий описано имущество должников, которые не оплатили услуги теплоснабжения на общую сумму более 200 тыс. рублей. Бытовая и компьютерная техника, принадлежащая неплательщикам, изъята до полного погашения задолженности.



Прошедшие рейды положили начало большой кампании 2019 года, в ходе которой взыскание задолженности будет проведено в отношении всех неплательщиков. По состоянию на конец декабря 2018 года в Пермском крае ее общая сумма перед «ЭнергосбыТ Плюс» превысила 2 млрд рублей. На сегодняшний день в работе находится около 50 тысяч исполнительных листов.



Энергетики напоминают, что жилищно-коммунальные платежи являются обязательными, как, например, взнос по ипотеке или автокредиту. Поэтому те, кто пренебрегает своевременным исполнением своих обязанностей плательщика, несут ответственность, установленную законом.



«Многие откладывают погашение долгов за коммунальные ресурсы и начинают предпринимать активные действия по оплате счетов только после того, как на пороге оказывается человек в форме, — отмечает Евсей Петров, руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». — Должники часто не отдают себе отчет в том, что, доводя дело до принудительного взыскания задолженности, они несут дополнительные расходы на исполнительный сбор. Поэтому важно вовремя оплачивать полученные квитанции за тепло и горячую воду, иначе забывчивых граждан могут лишить личного имущества и ограничить в праве продать квартиру или выехать за границу».