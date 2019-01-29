Пермь: новости дня
12:33 | 1.02.2019
Пермские энергетики «ЭнергосбыТ Плюс» провели первый в 2019 году рейд по взысканию долгов за тепло
Прошедшие рейды положили начало большой кампании 2019 года, в ходе которой взыскание задолженности будет проведено в отношении всех неплательщиков. По состоянию на конец декабря 2018 года в Пермском крае ее общая сумма перед «ЭнергосбыТ Плюс» превысила 2 млрд рублей. На сегодняшний день в работе находится около 50 тысяч исполнительных листов.
Энергетики напоминают, что жилищно-коммунальные платежи являются обязательными, как, например, взнос по ипотеке или автокредиту. Поэтому те, кто пренебрегает своевременным исполнением своих обязанностей плательщика, несут ответственность, установленную законом.
«Многие откладывают погашение долгов за коммунальные ресурсы и начинают предпринимать активные действия по оплате счетов только после того, как на пороге оказывается человек в форме, — отмечает Евсей Петров, руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». — Должники часто не отдают себе отчет в том, что, доводя дело до принудительного взыскания задолженности, они несут дополнительные расходы на исполнительный сбор. Поэтому важно вовремя оплачивать полученные квитанции за тепло и горячую воду, иначе забывчивых граждан могут лишить личного имущества и ограничить в праве продать квартиру или выехать за границу».
© «Вечерние Ведомости»
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