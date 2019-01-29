Пермяки смогут следить за состоянием региональных дорог через интернет

12:26 | 1.02.2019

В четверг, 31 января, на заседании правительства Пермского края обсудили содержание региональных дорог в зимний период. Открывая обсуждение вопроса, губернатор региона Максим Решетников отметил, что сегодня в ведении краевых властей более 3,3 тысячи км региональных дорог.



Выстроено оперативное взаимодействие как с подрядчиками, ответственными за содержание дорог, так и с полицией, и с МЧС. В регионе развиваются каналы обратной связи с жителями края – свои замечания по содержанию дорог можно озвучить, в том числе, на портале «Управляем вместе» permkrai.ru/program.



Максим Решетников подчеркнул: в регионе ведется большая работа по передаче региональных дорог на содержание федеральным властям, а муниципальных, особенно важных для развития региона или имеющих влияние на развитие туризма, — региональным. «При этом важно держать на контроле текущее содержание дорог вне зависимости от того, в чьей собственности они находятся. А вопросы содержания дорог – это не только уборка снега на трассах и тротуарах, борьба с гололедицей в наших городах и поселках. В этом году у нас есть новация в этой сфере. Мы создаем новую аналитическую систему управления дорогами и транспорта: в нее мы интегрируем систему фотовидеофиксации, навигационное оборудование, в том числе на коммунальной технике. В результате появится единая площадка, которая должна сделать в конечном итоге работу дорожников, на первом этапе, а после и коммунальных служб, и техники по вывозу мусора максимально прозрачной», — подчеркнул глава региона.



По словам губернатора, жители смогут следить за содержанием и ремонтом дорог через интернет (www.cud59.ru).



Сейчас система работает в тестовом режиме, но через 7-10 дней результаты работы системы будут предоставлены жителям края, и все смогут посмотреть, где снег убран, где не убран, кроме того, платформа позволит открыть доступ к средствам фотовидеофиксации и метеостанциям. Глава региона поставил задачу региональному минтрансу первый этап внедрения этой системы завершить уже в текущем году.



В своем докладе министр транспорта Пермского края Николай Уханов отметил, что с 15 октября 2018 года для содержания региональных дорог зимой подготовлено 318 единиц снегоуборочной техники, в том числе 286 — у подрядных организаций и 32 — у структурного подразделения краевого Управления автодорог «Дорожно-эксплуатационная служба».



«В период обильных снежных осадков контроль за состоянием региональных дорог ведется в круглосуточном режиме. Так, с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года и с 12 по 13 января 2019 года снега выпало более 75% от месячной нормы. В эти дни к уборке снега на региональных дорогах было подключено более 150 (и до 236 в пиковые снегопады) единиц техники и более 120 дорожных рабочих», — пояснил министр.



Отметим, в оперативном управлении КГБУ «УАДиТ» по состоянию на 01.01.2019 находится более 3,4 км региональных автомобильных дорог, в т.ч. более 2,6 тыс. км – с асфальтобетонным покрытием.



На содержание региональных дорог в 2019 из бюджета Пермского края выделено 2,05 млрд рублей. Это больше, чем в 2017 (1,73 млрд рублей) и в 2018 (1,85 млрд рублей).